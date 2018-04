Geen straf voor plaatsen gps-zender onder auto van Wilma Verver

De moeder zei twee weken geleden in de rechtbank in Zutphen ‘ uit loyaliteit ten opzichte van werkgever Van den Tempel’ te hebben gehandeld. Haar man werkte 53 jaar voor dit bedrijf. ,,Richard Breugem (toentertijd mede-directeur van het Schiedamse bouwbedrijf, red.) heeft niet gezegd dat wij het moesten doen’’, legde de vrouw uit. ,,Ik wilde alleen maar helpen omdat hij het zelf niet kon doen.’’

De vrouw vroeg haar zoon om hulp. Zij kocht de apparatuur, hij plaatste het onder het voertuig van de Ververs. Dat haar handelwijze zoveel impact zou hebben op de familie Verver, die toen in Voorst woonde, had zij zich niet gerealiseerd.

Wilma Verver zelf benadrukte dat zij en haar man, maar ook haar kinderen ‘vreselijk hebben geleden’. ,,We hebben ons enorm belaagd gevoeld en voelen ons dat nog steeds. We hebben geen thuis meer, leven in de nacht en kijken nog steeds constant over onze schouder omdat we bang zijn te worden achtervolgd.’’