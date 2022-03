Geen vervanger voor afgetreden wethouder en dus stapt CDA uit college Lansingerland

Wethouder Van den Beukel van Lansinger­land stapt op vanwege administra­tie­fou­ten: ‘Min en plus verwisseld’

Jan-Willem van den Beukel (CDA) neemt per direct ontslag als wethouder in Lansingerland. Dat heeft CDA Lansingerland donderdagavond bekend gemaakt. Reden voor zijn ontslag zijn rekenfouten in de financiële administratie van de gemeente. Wel stelt de lijsttrekker van de lokale CDA-fractie zich weer verkiesbaar bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

24 februari