Gekmakende vliegenoverlast in Heijplaat uitgevochten voor de rechter: ‘Is 1+1 hier niet gewoon 2?’

Met mooi weer altijd binnen zitten en barbecues en tuinstoelen verkopen, omdat die toch nooit meer gebruikt worden. Het is volgens meerdere inwoners van Rotterdam-Heijplaat door de vele vliegen in het dorp naast de Waalhaven de dagelijkse realiteit, sinds in de buurt sinds 2015 in toenemende mate plastic, metaal en drankenkartons (PMD) gesorteerd worden in een fabriek die nu van het bedrijf N+P is.