Gekte rond Max Verstappen laat kassa rinkelen: ‘Je wilt zondag wel het nieuwste shirt hebben’

Raadplaat Waar stonden deze mooie Hollandse huisjes?

Zo makkelijk als de zoekfoto van vorige week was, zo moeilijk is de opname van deze week. Want dit kan overál zijn. Alhoewel, er zijn wat herkenningspunten, zoals dat ‘holletje’ voor de deur en die kekke geveltjes. En de heel Hollandse tuintjes. Afijn, we leggen de bal bij u, en vragen uitgebreid te schrijven over uw herinneringen aan deze plek. Niet alleen waar het is, maar ook wie hier woonde, wat er te beleven viel, uit welk jaar de foto stamt en hoe het leven destijds was in dit machtig mooie deel van Rotterdam. Wie veel en lang schrijft, die blijft. Dus krabbel uw pen leeg! Reageren op onze raadplaat? Stuur uw mailtje naar rd.toen@ad.nl

5 december