Gelaten sfeer bij afscheid rapper Feis

Fotograaf Menno Janssen: 'Ze willen deze mensen slopen'

20:02 Het verhaal van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk gaat niet over woningbouwbeleid of over de vastgoedportefeuille van een woningcorporatie, vindt fotograaf Menno Janssen. Het gaat over Rishna (35) die al haar hele leven in de buurt woont, net als meneer Bijlsma (80). En het gaat over Cor, over Cheryll, over Edwin, over Ingrid en over Huseyin. Zij moeten hun huis uit, omdat hun wijk wordt gesloopt.