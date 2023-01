Geluid moet omlaag op evenementen in de Krimpenerwaard: ‘Onze taak om mensen te beschermen’

Het geluid van evenementen in Krimpenerwaard moet worden begrensd. Dat stelt althans de lokale PvdA/GroenLinks, dat er een raadsvoorstel over gaat indienen. ,,We moeten onze bewoners in bescherming nemen tegen gehoorschade”, vindt fractievoorzitter Sandro Kovačić.