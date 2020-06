Geluidshinder en uitstoot moeten omlaag voordat Rotterdam The Hague Airport mag groeien

Over een paar jaar reis je in 2,5 uur met de trein van Rotterdam naar Aken

20:00 De NS wil vanaf 2025 een nieuwe internationale intercity laten rijden tussen de Randstad en Aken. Wie in Rotterdam opstapt, arriveert 2,5 uur later in de Duitsland, waar kan worden overgestapt op de hogesnelheidstrein richting Keulen, Düsseldorf of Frankfurt.