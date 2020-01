Geluk lacht jarige Patrick ‘Caveman’ van der Jagt toe: dit is zijn nieuwe liefde

Daklozen slapen in Pauluskerk ‘want winterrege­ling werkt niet’

10:39 De Rotterdamse Pauluskerk is uit onvrede over de winterregeling van de vier grote steden (G4) deze week zelf dak- en thuislozen uit de stad 's nachts gaan opvangen. Dominee Dick Couvée pleit voor een winteropvang die de hele koude periode is geopend voor iedereen die anders op straat moet slapen. De gemeente stelt dat over de winterregeling goed is nagedacht. ‘Het staat de Pauluskerk vrij om plekken aan te bieden als slaapplaats.’