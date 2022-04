Gelukt! Pianodroom Lingyi (8) en Yuewen (11) komt dichterbij na winnen Steinway concours

De jonge pianistes werden ieder eerste in hun categorie. Ling Yi was de beste in de klasse 6-10 jaar en Yuewen in de categorie 11 - 13 jaar. Yuewen won ook de publieksprijs en de grand prix, dat wil zeggen dat ze in september in Hamburg namens Nederland deelneemt aan de internationale Steinway Festival, waarin alle grand prix winnaars van verschillende landen zullen optreden. Het Steinway Pianoconcours geldt als één van de grootste pianowedstrijden van Nederland.

Conservatorium

Pianoleraar Philip Huang is erg trots op zijn pupillen. ,,Ze hebben allebei echt fantastisch gespeeld, heel geconcentreerd en overtuigend. Het was een zeer pittige strijd op een heel hoog niveau. Er zaten hele ervaren kandidaten tussen, die al vaker voor publiek hadden gespeeld.’’ Toen het verlossende woord klonk, kon vooral Yuewen het bijna niet geloven, blikt Huang terug. ,,Haar ogen werden heel groot. Ze wist namelijk hoe goed de andere kinderen waren. En tóch is ze het geworden. Dat is geweldig.’’ Huang denkt dat Yuewen mogelijk wordt toegelaten tot de talentacademie van het Amsterdamse conservatorium.

Yuewen nam vijf jaar geleden voor het eerst plaats achter de piano. Het begon voor haar als een een kleine hobby die al snel uitgroeide tot haar passie. Dagelijks speelt ze zo'n één tot twee uur piano. ,,Natuurlijk is het fijn om talent te hebben, maar je moet vooral hard oefenen en het doen vanuit je hart’’, vertelde ze eerder aan het AD. Haar grote droom is om later als pianiste over de wereld te reizen en haar muziek aan iedereen te laten horen.

Bekijk hieronder een video over Lingyi en Yuewen.

