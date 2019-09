Gelukt! Zo krijgt Rotterdam dekking van 15,5 miljoen euro voor het songfestival rond

De dik 15 miljoen euro wierp Rotterdam in de strijd om het lucratieve liedjesfestijn in mei 2020 naar Rotterdam te halen. Concurrent Maastricht bood met 18,5 miljoen euro weliswaar meer, maar de locatie MECC moest het afleggen tegen Ahoy Rotterdam. Met het geld worden onder andere politie-inzet, het opfleuren van de stad en evenementen in de wijken betaald.

De 11,4 miljoen euro uit ‘algemene middelen’ was voor dit jaar wél begroot, maar niet uitgegeven. Dit geld kan worden besteed om tegenvallers op te vangen, maar óók om kansen te benutten, zoals het songfestival. Het resterende bedrag wordt uit cultuur- en evenementenpotjes gehaald. Bestaand beleid hoeft niet te worden gewijzigd. ,,Er hoeft dus niet te worden bezuinigd’’, luidt de uitleg.

Garant

Wethouder Said Kasmi (D66, toerisme) zegt in een toelichting blij te zijn met de manier waarop in de 15,5 miljoen euro wordt voorzien. ,,We zijn er dus ook financieel klaar voor’’, luidt zijn reactie. ,,Het merendeel van het bedrag waarvoor we garant staan, kunnen we betalen van geld dat de gemeente dit jaar niet meer uitgeeft. Nu kiezen we er voor om met een deel van dat geld onze investering voor het songfestival te betalen.’’

Overigens moet het voorstel van het college van b en w nog worden besproken in de gemeenteraad. Daar werd eerder geopperd om vergoedingen te vragen aan omliggende gemeente als die een ‘songfestivalfilmpje’ willen opnemen. De organiserende omroepen staken daar een stokje voor. Het is volgens hen in strijd met de Mediawet én Rotterdam gaat hier helemaal niet over.

Troef

Wél is er nog het PvdA-plan om de toeristenbelasting met 1 procent te verhogen, en zo in een paar jaar tijd ettelijke miljoenen bij elkaar te krijgen. Financieel specialist Dennis Tak stelt echter deze troef nog achter de hand te houden.

,,Ik ben blij dat we dit jaar een overschot hebben en dat dit deels wordt gebruikt om het songfestival te betalen’’, reageert hij. ,,Dat het geld uit de algemene middelen komt en dit dus niet ten koste gaat van bestaand beleid, is prima. Hulde daarvoor. Maar als we volgend jaar wél een tekort hebben, dan zal ik mijn voorstel om de toeristenbelasting te verhogen alsnog inbrengen. Om te voorkomen dat we dan op andere zaken moeten bezuinigen om de afrekening van het songfestival te betalen.‘’