Gemeente dokte niet: geheime deal in stadiondossier tussen Feyenoord en projectontwikkelaars openbaar

Zorgen over geheime deal tussen Feyenoord en projectont­wik­ke­laars over het nieuwe stadion

19 september Tussen voetbalclub Feyenoord en de projectontwikkelaars is een schimmige miljoenendeal gesloten over de ontwerpkosten voor het nieuwe stadion. De gemeenteraad in Rotterdam wil opheldering, omdat zij bang is dat toch de belastingbetaler ervoor opdraait.