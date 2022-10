Gemeente helpt Rotterdammers in financiële nood aan voedsel, kleding en nieuwe wasmachine

De gemeente Rotterdam gaat boodschappen en nieuwe wasmachines betalen voor stadsgenoten in financiële nood. Het armoedebudget van 11 miljoen euro per jaar is voor de extra noodmaatregelen met 4,5 miljoen verhoogd.

Voor mensen die geen geld hebben voor boodschappen gaat het Rode Kruis 3000 boodschappenkaarten van 15 euro uitdelen via maatschappelijke organisaties die actief zijn in de wijken. De gemeente gaat ook werken aan noodhulp voor voedsel en kleding. Mensen met een laag inkomen kunnen een nieuwe energiezuinige koelkast of wasmachine krijgen. Voor dit witgoedfonds is ruim 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Nergens in Nederland wordt de inflatie zo hard gevoeld als in Rotterdam, de armste stad van Nederland. Eén op de acht huishoudens moet hier rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum, meer dan waar ook in het land. Eén op de zeven kinderen groeit op in armoede. Één op de zes huishouden kampt met problematische schulden en de gemeente verwacht daarvan een flinke stijging. Rotterdammers met een schuldregeling bij de Kredietbank kunnen daarom nu een aflospauze of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen.

‘Centraal loket voor geldzorgen’

Ombudsman Marianne van den Anker sloeg vorige maand alarm om te voorkomen dat een grote groep armen finaal onderuitgaat. Zij pleitte voor een centraal loket met één telefoonnummer, waar iedereen die krap zit, kan aankloppen voor hulp. In plaats van dat ze verstrikt raken in een ‘lokettenjungle’.

Quote Veel Rotterdam­mers worden hard geraakt door de inflatie en energie­prij­zen Enes Yigit, Wethouder van armoedebestrijding

De gemeente geeft gehoor aan haar oproep door aan het algemene telefoonnummer 14010 van de gemeente een keuzenummer te koppelen waar Rotterdammers direct in contact komen met medewerkers die ‘goed op de hoogte zijn van het hulpaanbod’.

‘Speciaal team de straat op voor energietoeslag’

In Rotterdam hebben 80.000 huishoudens recht op de energietoeslag. Met name ouderen hebben die nog niet aangevraagd. Daarom gaat een team de straat op om Rotterdammers hierover te informeren. Inmiddels hebben 38.000 mensen in de bijstand het bedrag op hun rekening ontvangen.

Wethouder Enes Yigit van armoedebestrijding: ,,Veel Rotterdammers worden hard geraakt door de inflatie en energieprijzen. Het baart me zorgen dat de bestaanszekerheid van mensen in gevaar komt. Gelukkig heeft Rotterdam de afgelopen vier jaar al een stevig vangnet gebouwd voor mensen in armoede en met schulden. We verstevigen dit vangnet nu en komen met extra acties om mensen in acute nood te helpen. Zodat elke Rotterdammer de winter door komt.”

