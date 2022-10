Gemeente presenteert plannen Rotterdamse Schiekadeblok, maar krijgt lading kritiek: ‘Weer fijn gebied verziekt’

Het verwarmen van het vlinderpa­ra­dijs in Blijdorp zal dit jaar flink wat geld kosten

Waar we thuis de kachel nog niet aan of een paar graden lager zetten, loeit in Diergaarde Blijdorp de verwarming volop. Geen gorilla of giraffe mag kou lijden. Omdat het energiecontract afloopt en de tarieven waarschijnlijk fors hoger zijn, wordt in de Rotterdamse dierentuin hard gewerkt aan besparingen en verduurzaming zoals de warmte-koudeopslag diep in de grond.

29 oktober