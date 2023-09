Gemeente Rotterdam doneert 1 euro per inwoner voor slachtoffers van aardbeving in Marokko

Na uitstapje bij SC Feyenoord is Jordan Weegman terug op vertrouwde grond: ‘Ben ambitieuze jongen’

Jordan Weegman ging in eerste instantie niet in op de avances van TOGB, maar bij de tweede poging had de club wel beet. Waar de 22-jarige verdediger een jaar eerder nog de overstap maakte naar Sportclub Feyenoord bewandelde hij deze zomer juist de omgekeerde weg.