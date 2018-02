Gemeente Rotterdam doorstaat 'hacktest' van Rekenkamer

Twee beveiligers in zaak Jip Jurg op vrije voeten

16:08 De politie heeft twee van de drie verdachten vrijgelaten in het onderzoek naar het overlijden van de 32-jarige Rotterdammer Jip Jurg. Het slachtoffer werd dood in zijn woning gevonden, twee dagen nadat hij betrokken was geweest bij een vechtpartij voor de Rotterdamse Schouwburg.