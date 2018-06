Gemeente Rotterdam mag toch oude benzineauto's weren

Van Nelle Fabriek voor één dag Sjakie's Chocolade­fa­briek

11:27 De Van Nelle Fabriek is van vrijdag op zaterdag voor één dag omgetoverd tot Sjakie's Chocoladefabriek. De stichting Jarige Job houdt een inpakmarathon in haar loodsen in het monumentale pand, en ondergaat voor de gelegenheid de metamorfose tot de gelijknamige fabriek uit het beroemde boek van Roald Dahl.