Gemeente Rotterdam zoekt oplossing voor winkelen tijdens dodenherdenking

Het voornemen van de winkeliers om hun bedrijven vrijdag 4 mei open te houden tijdens de herdenking, leidt tot veel kritiek . De gemeente zegt begrip te hebben voor die ‘maatschappelijke gevoelens’. Urban Department Store, de vertegenwoordiger van ondernemers in de binnenstad, hoopt niet dat dat leidt tot vervroegde sluitingstijden. ,,Er is een plan waarbij alle ondernemers om 20 uur twee minuten stilte in acht nemen voor hun winkels. Met trompettisten erbij. We vertrouwen erop dat de partij die de fout heeft gemaakt, openstaat voor onze suggesties.’’

De gemeente zit met de kwestie in haar maag. Volgens de verordening Winkeltijden, in 2013 vastgesteld door de toenmalige gemeenteraad, mogen winkels op 4 mei tot 22 uur open zijn. Maar pas dit jaar valt Dodenherdenking samen met koopavond. En dat brengt de gemeente in een lastig parket. ,,Er is een onbedoeld effect van de verordening en dat moet gerepareerd worden’’, zegt wethouder Maarten Struijvenberg (economie). ,,Het college bekijkt alle mogelijkheden. We zijn in overleg met de winkeliers.’’