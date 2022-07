Gemeente staat voorlopig geen werkzaamheden meer toe rondom A16-viaduct

Dierenop­vang afgeladen vol met straat geplukte katten en kittens: ‘Het is een gebed zonder eind’

De stichting Zwerfkatten Rijnmond in Rotterdam-Prinsenland luidt de noodklok. De opvang zit afgeladen met van straat geplukte katten en kittens, die op de gekste plekken in de regio worden aangetroffen. Omdat de toevoer groot blijft en er nauwelijks dieren worden opgehaald, zit de organisatie danig in de knel. Bovendien slaat corona onbarmhartig toe onder de vrijwilligers.

13 juli