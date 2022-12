Gemeente start volgende maand met reparatie Coolhavenbrug en verwacht eind mei klaar te zijn

Begin oktober ontdekte de gemeente tijdens een inspectie gebreken in de draaipunten. Nader onderzoek bracht meerdere scheurtjes aan het licht. Die konden voor gevaarlijke situaties zorgen. Sinds oktober is de brug dicht voor al het verkeer, dat moet omrijden en omlopen via de Parkhavenbrug.

Om de brug goed te repareren moeten alle vier de draaipunten worden vervangen, zegt de gemeente. ,,En dat is best een lastige klus, want het moet gedaan worden in de basculekelder. Dat is de ruimte onder de brug waar het contragewicht van de brug zit. Die plek is moeilijk te bereiken.”