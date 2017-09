Gemeente wil Turkse moskee ontruimen

Het brengt de Ayasofya-moskee, opgericht in 1990 en met 950 leden, in een lastig parket. Sinds 2014 zijn ze gevestigd in het schoolgebouw omdat hun moskee aan de Mathenesserdijk grondig wordt verbouwd. Dat zou twee jaar duren, maar het door tegenslag geteisterde project is flink uitgelopen.



,,Wij zijn vrijwilligers en zo’n verbouwing is een hoop werk. En afgelopen april ging onze aannemer failliet. We hopen dat onze moskee in december klaar is’’, zegt bestuurslid Mustafa Asmaz. ,,Zonde dat het zo loopt. Het gaat eigenlijk maar om vier maanden. We moeten wel in beroep gaan, we hebben geen andere plek.’’