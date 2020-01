Gemeenteraadslid Kevin van Eikeren (PvdA) voor de rechter om verzekeringsfraude

,,Je spreekt met de grootste oetlul van Rotterdam’’, zegt Van Eikeren als hem gevraagd wordt naar de verzekeringsfraude. Hij bekent meteen. ,,Nee, het is op zijn zachtst gezegd allemaal niet fraai. Ik zat financieel helemaal aan de grond, was depressief en zag dit als een makkelijke uitweg.’’

Van Eikeren moet zich woensdag voor de rechtbank verantwoorden. Hem wordt verweten zich tussen maart 2016 en juli 2018 telefonisch bij verschillende verzekeraars hebben voorgedaan als benadeelde van meerdere diefstallen die onder meer in het buitenland zouden zijn gepleegd. Er werden meerdere fotocamera’s, laptops, een e-reader, een koffer met kleding, hoofdtelefoon en schoenen als gestolen opgegeven. Ook werd verzekeringsgeld geclaimd voor beschadigingen aan kleding, een laptop en een bril.

Listige kunstgrepen

Quote We moeten zo snel mogelijk de agenda’s leegvegen en met elkaar in gesprek gaan. Daarna kunnen we conclusies trekken Barbara Kathmann, Pvda-lijsttrekker Justitie spreekt van ‘listige kunstgrepen’ over de wijze waarop Van Eikeren zich wederrechtelijk bevoordeelde. Daar zou een bedrag van ruim 7000 euro mee zijn gemoeid. Een poging om ruim 3000 euro uitgekeerd te krijgen voor zogenaamd gestolen goederen, mislukte. Het raadslid wordt tevens verweten op 4 januari 2018 een valse aangifte te hebben gedaan van diefstal van een fotocamera en 100 euro aan contanten.



De rechtszaak brengt de Rotterdamse PvdA in grote verlegenheid. Van Eikeren was de laatste verkiezingen de campagnestrateeg en rechterhand van PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann, die nu wethouder is. Hij geldt als één van de meest uitgesproken PvdA-raadsleden, een toonbeeld van de nieuwe, linksere koers die de sociaaldemocraten zijn ingeslagen.

Wethouder Barbara Kathmann, die intensief met van Van Eikeren optrok tijdens de campagne, zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de rechtszaak. Ze houdt het bij een korte reactie. ,,We moeten zo snel mogelijk de agenda’s leegvegen en met elkaar in gesprek gaan. Daarna kunnen we conclusies trekken.’’

Scherpe tirades

In de gemeenteraad profileert Van Eikeren zich als een sociaal bewogen politicus met scherpe tirades richting de fractie van Leefbaar Rotterdam, die hij verweet tegenstellingen in de stad op te hitsen. Hij verwees daarbij vaak naar zijn jeugd in Rotterdam-Zuid.

Van Eikeren staat evenwel wel voor een scherp veiligheidsbeleid. Hij pleitte onlangs nog voor strenge controles op de Nieuwe Binnenweg. ,,We zien dat het tweede deel van de Binnenweg afglijdt. Dus iedereen op zijn kop houden en leegschudden. En dan kijken wat voor een boeverij er allemaal te voorschijn komt’’, zei hij afgelopen oktober in de gemeenteraad.

Schulden

In de periode dat hij de fraude pleegde was hij eerst lid van de gebiedscommissie in Kralingen-Crooswijk. Medio 2017 verhuisde hij naar terug naar Rotterdam-Zuid, wel werkte hij nog steeds als fractiemedewerker op het stadhuis. Hij stond op plek 6 van de PvdA-lijst voor de raadsverkiezingen van maart 2018.

Zijn eigen bedrijf, Brouwerij Crooswijk, liep voor geen meter, zegt Van Eikeren. Hij vertelt dat hij kampte met schulden. ,,Studieschuld en nog onderhandse schulden. Dat geld werd teruggevraagd. Ik had wel een baan maar zat die tijd niet lekker in mijn vel. Ook werd ik ineens vader. Toen heb ik gekozen voor een makkelijke uitweg. Heel stom allemaal.’’