Gemist? Botlekbrug heeft veel vaker storing dan gemeld en lente wordt gevierd door mens én dier

Botlekbrug heeft veel vaker storing dan gemeld

De Botlekbrug heeft vaker een storing dan Rijkswaterstaat via een sms-service aan automobilisten meldt. Een woordvoerster bevestigt dat.

LIVE | Opkomst gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam boven de 30 procent

De derde en laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen. Naar verwachting brengen de meeste mensen vandaag hun stem uit. Volg alle ontwikkelingen rondom de verkiezingen in Rotterdam in ons liveblog.

Vrouw stuurt naaktfoto’s rond van haar vriendinnen en hun wraak ontspoort totaal

Een vrouw die naaktfoto’s verspreidt van haar eigen vriendinnen. Hartstikke fout, maar drie pislinke dames namen volgens het Openbaar Ministerie op heel verkeerde wijze het recht in eigen hand. Ze lokten haar naar een woning in Capelle aan den IJssel, waarna de deur op slot ging en het slachtoffer ernstig werd toegetakeld.

Zorgbaas wil meer noodopvang voor herstel na zware ziekte of behandeling

De Hoeksche Waard vergrijst sneller dan het landelijk gemiddelde. Directeur-bestuurder Nico de Pijper van zorgorganisatie Zorgwaard wil met alles en iedereen de schouders zetten onder een toekomst, waarin Hoeksche Waarders zoveel mogelijk zelfstandig en gezond hun leven kunnen blijven leiden. Meer tijdelijke opvang is volgens hem onontbeerlijk.

Het is lente en dat wordt gevierd door mens én dier

De temperatuur loopt op, de zon laat zich zien en de krokussen en narcissen staan in volle bloei: het is lente. Niet alleen wij mensen trekken eropuit om te genieten van het mooie weer. Ook voor veel dieren is het voorjaar hét moment om weer van zich te laten zien en horen. ,,Mijn advies: ga eens een minuut met je ogen dicht in het bos staan.’’

Feyenoord gaat voor feest in volle Kuip: donkere wolk door voorwaardelijke straf

De volle Kuip zal donderdag kolken als Feyenoord de kwartfinale in de Conference League kan halen. De harde kern roept het legioen op voor een ‘ouderwets Europa Cup sfeertje’ te zorgen. De Rotterdamse supporters hangt een voorwaardelijke straf boven het hoofd voor het spelen zonder uitpubliek in een volgende ronde.

Sanne droomt van een kinderboerderij in Lekkerkerk en ze is bepaald niet de enige

Als het aan de Lekkerkerkse Sanne Bol-Nederlof ligt, heeft haar dorp binnen nu en twee jaar een kinderboerderij met geiten, alpaca’s, kippen en varkens en een grote natuurspeeltuin. En ze blijkt niet de enige die dit wil, haar petitie om een kinderboerderij te krijgen, is al 300 keer ondertekend.

Rody (23) kwam van kerstborrel en vernielde containers met vuurwerk

Na een kerstborrel rijdt Rody van der B. langs ondergrondse containers in de Brederostraat in Vlaardingen. In zijn zak en onder het zadel van zijn scooter heeft de Vlaardinger vuurwerk. Hij pakt een grondbloem en gooit de tol met wisselende kleuren in de afvalbakken. Een minuut later staat de boel in de fik. De schade: ruim 6000 euro.

