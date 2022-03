Gemist? Deze reizigers blijven ‘gewoon’ mondkapje dragen en Ahoy staat te popelen om weer te vlammen

Twee verdachten aangehou­den in Rotterdam in Pools onderzoek naar internatio­na­le drugshan­del

De politie heeft in een Pools onderzoek naar internationale drugshandel en witwassen zes verdachten aangehouden in Rotterdam, Hoorn, Koggenland en Stede Broec. In Rotterdam zijn een 34-jarige man en een 31-jarige vrouw aangehouden. De andere verdachten zijn vier mannen van 50, 41, 33 en 33 jaar.

18:39