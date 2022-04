Gemist? Een van de duurste penthouses van de stad staat te koop en kind zijn is in deze tijd niet zorgeloos

Deze bekende Rotterdam­se actrice leeft al jaren in de anonimi­teit: 'Iedereen knoeit in het leven’

De Rotterdamse actrice Jacqueline Blom (60) mag na rollen in grote series als Penoza, Oud Geld en Loenatik met recht een Bekende Nederlander worden genoemd. Maar waarom leeft ze dan volslagen anoniem in Rotterdam? En waarom verandert dat dit jaar? ,,Iedereen knoeit in het leven.”

9 april