Gemist? Feyenoord zet streep door nieuw stadion en Rotterdamse coalitie kampt met ‘financiële knelpunten’

Man van 70 aangehou­den voor invoer van ruim 1200 kilo cocaïne

Een 70-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van ruim 1200 kilo cocaïne. Dit meldt de politie donderdag. De cocaïne was verspreid over diverse zendingen fruit die vanuit Zuid-Amerika naar Nederland kwamen.

14:10