Gemist? Franse media lyrisch over Feyenoord en Rotterdamse markt terug naar opstelling van voor corona

Politie spreekt van ‘gezellige, rustige Koningsdag’ en keihard feesten op festival

De regio kleurde woensdag oranje voor Koningsdag. Na twee coronajaren kon de verjaardag van koning Willem-Alexander weer goed worden gevierd met vrijmarkten, tompoucen en feesten. De politie spreekt een ‘beheersbare dag’ en hield in de hele regio Rijnmond in totaal 27 mensen aan voor kleine vergrijpen als vechtpartijen en openbare dronkenschap. Lees hier het liveblog over Koningsdag terug.

28 april