Gemist? Grootste ziekenhuisschip ter wereld vertrekt en hoeveel Rotterdammers gaan er naar de stembus?

Verkiezingsnieuws: op wie kun je stemmen en hoe komt het dat zo veel Rotterdammers het niet doen?

In Rotterdam zal naar schatting de helft van de mensen niet gaan stemmen. Hoe komt dat, en wat is er aan te doen? En woon je in Rotterdam en weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Het AD interviewde de lijsttrekkers in de afgelopen weken. Lees hun opvallendste standpunten en reacties op onze kritische vragen. In Vlaardingen valt het vertrek van de lijsttrekker van Denk slecht bij de overgebleven kandidaten.

Trouwstoetseizoen weer geopend: ‘Wij knijpen geen oogje toe bij het massaal door rood rijden’

Met vijftien boetes in Vlaardingen voor door rood rijden bij een trouwstoet en een kleine kettingbotsing op de A16 bij een andere is het ‘trouwstoetseizoen’ geopend. Het is deze lente zonder coronaregels extra druk met huwelijksfeesten. De politie waarschuwt: ,,We hebben alle begrip voor bruiloftsfeestjes, maar we treden op bij gevaarlijk rijgedrag.’’

Overvallers slaan vaker toe: ‘Alles is weer open, dus je kunt het geld weer gemakkelijker uitgeven’

In de eerste maanden van het nieuwe jaar zijn er in de Rotterdamse regio meer overvallen gepleegd dan verleden jaar. Maar ook meer dan een jaar eerder toen er nog geen coronapandemie was. Waardoor het komt? ,,De buit is meestal niet voor de huur of een boterham, maar voor leuke dingen. Je kunt het weer makkelijk uitgeven nu alles weer open is.’’

Het grootste ziekenhuisschip ter wereld verlaat Rotterdam en zet koers naar zee

Na twee weken aan de Parkkade te hebben gelegen en tienduizend bezoekers uit welgeteld 111 landen te hebben ontvangen, verlaat het grootste ziekenhuisschip ter wereld dinsdagochtend Rotterdam - om waarschijnlijk de eerste jaren niet meer terug te keren.

‘Verraden’ door techbedrijven: politie houdt vijf mannen aan voor kinderpornobezit

De Rotterdamse politie heeft vijf regiogenoten aangehouden voor kinderpornobezit. Meerdere mannen werden ‘verraden’ door techbedrijven.

Vluchtelingen uit Oekraïne: in Spijkenisse naar hotels, in de Hoeksche Waard naar oud gemeentehuis

De gemeente Nissewaard brengt 76 gevluchte Oe­kraï­ners onder in het Carlton Oasis Hotel en het Atlas Hotel in Spijkenisse. Van het in 2016 gereedgemaakte asielzoekerscentrum in een voormalig kantoorpand aan de Boyleweg wordt geen gebruikgemaakt. De gemeente Hoeksche Waard kan op korte termijn in het oude gemeentehuis in Piershil Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Zo gaat het nu met de containeradoptie in Schiedam: ‘Het is een stap in de goede richting’

Adopteer een container en zorg er goed voor, net zoals voor het gebied eromheen. Dat was de boodschap van Irado toen de afvalinzamelaar dit concept vorig jaar begon. Dat is inmiddels een half jaar geleden. Wat merken de Schiedammers daar nu van?

Krimpen geeft gas met woningbouw: vanaf 2023 bijna driehonderd huizen in buurt van winkelcentrum

Krimpen aan den IJssel maakt weer een flinke klapper om de woningnood wat te verlichten. De bouw van het project Natuurlijk Centrum-Zuid is van start gegaan, waardoor eind volgend jaar de eerste van in totaal 280 woningen kunnen worden opgeleverd. En dat op een steenworp afstand van winkelcentrum Crimpenhof.

