Gemist? Hoe grote namen Rotterdammers om lokale stem vragen en wooncomplex toneel van geweld

Sky (5) kan dankzij buurmeisje Lieve eindelijk met z’n rolstoel in draaimolen

De 5-jarige Sky woont naast een kinderdroom: twee speeltuintjes en een voetbalveld. Maar daar ravotten met vriendjes deed hij nooit. Sky Reedijk is meervoudig gehandicapt waardoor hij onder meer blind is en in een rolstoel zit. Aan de gemeente vroeg buurmeisje Lieve (14) daarom een speeltoestel waarin de kleuter met anderen kan spelen.

‘Kernwapens doden iedereen, daar helpen geen jodiumpillen tegen’

Ze zag de Canadezen als bevrijders de stad binnentrekken. Ze was er met haar hele gezin bij tijdens de grootste vredesdemonstraties ooit in ons land. En nu waarschuwt ze dat jodiumpillen echt niet helpen tegen kernwapens. Christien Mudde, ruim een half leven lang Arts voor de Vrede, is niet optimistisch.

Senioren dachten rustig oud te worden, maar hun complex werd toneel van geweld

Terreur in de IJsselburgh. Het van oudsher zo geliefde seniorencomplex aan een prachtig parkje wordt geplaagd door drugsoverlast, diefstal en vechtpartijen. ,,Mensen durven hun woning niet meer uit.”

Ruim 15.000 Rotterdamse kinderen hebben gratis reizen in het OV aangevraagd

Ouders van zo’n 15.800 Rotterdamse kinderen hebben gratis reizen in het openbaar vervoer aangevraagd bij de gemeente. Dat is bijna een op de drie van alle kinderen die daar recht op heeft. ,,We zien de cijfers met de dag groeien.”

Honderden mensen in Rotterdam bijeen om steun te betuigen aan Oekraïne

Honderden mensen zijn zaterdagavond bijeengekomen op Plein 1940 in Rotterdam om steun te betuigen aan Oekraïne. Zij luisterden naar toespraken van onder andere burgemeester Aboutaleb, die vertelde dat naar zijn stellige overtuiging ‘voor meneer Poetin geen plaats is in de beschaafde wereld, nu niet en straks niet’.

Hoe grote namen de Rotterdammers om hun lokale stem vragen

Van Jorien van den Herik tot Thierry Baudet: aan grote namen geen gebrek in Rotterdam, waar politieke partijen de kiezer zaterdag nog eens om hun stem vroegen. Verslag van een lange campagnedag in de tweede stad van Nederland.

Lijsttrekker Denk in Vlaardingen stapt vlak voor verkiezingen uit de partij

Na vier zetels in Rotterdam én Schiedam wilde politieke partij Denk ook Vlaardingen veroveren. De vraag is nu of Denk daar überhaupt in de gemeenteraad komt. De lijsttrekker stapt vlak voor de verkiezingen uit de partij, en de nummer drie wordt verdacht van drugshandel en witwassen.

