Gemist? Jacco (22) als laatste over finish marathon en ondanks uitkering geeft Amina geld aan armen

Brand breekt uit in oude boerderij, deel dak gesloopt voor blussen

In een oude boerderij aan de Korteweegje in Dirksland is vrijdagavond een brand uitgebroken. Het vuur is overgeslagen naar de aangebouwde schuur en dreigde ook over te slaan naar panden in de buurt. De brandweer wist dat te voorkomen door een deel van het dak te slopen.

9 april