Gemist? Jonge vrouw met mes aangevallen na hockeyfeest en er wordt weer massaal getrouwd

‘Mes stak nog in haar rug’

Ze wil na een hockeyfeestje nog even met de fiets naar het centrum van Vlaardingen. Maar daar komt een 21-jarige vrouw niet aan: uit het niets krijgt ze een mes in haar rug. De zaak wordt hoog opgenomen. ,,Wat is er erger dan dat je laf van achteren in je rug gestoken wordt?”