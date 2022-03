Gemist? Man ernstig gewond na mishandeling terras en dit is de opvolger van Ernst Kuipers

VIDEO Persoon zwaarge­wond bij brand in flat, met spoed overge­bracht naar het ziekenhuis

Een persoon is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een woningbrand in Spijkenisse. Op de Eikenlaan brak een brand uit in een woning op de derde verdieping van een portiekflat. De persoon was op het moment van de brand aanwezig in de woning. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

19 maart