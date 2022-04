Gemist? Moeders op de vuist in speelparadijs en man overleden bij brand in dijkhuisje

Jan krijgt 1400 Oekraïense buren: ‘Ik ben wel wat gewend, met de Keilehaven hiernaast’

‘Weet je wat het is meneer? Als ons weer overkomt wat er in ’40-’45 is gebeurd, dan zou je ook willen dat je elders terecht kunt.’ Jan Voogd is deze zondagmorgen na de kerkdienst met de fiets naar de Merwehaven gereden om het cruiseschip Volendam te bekijken. 1400 Oekraïners gaat de gemeente Rotterdam er drie maanden lang opvangen. En dat met zíjn zegen, én van de dominee.

