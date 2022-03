Gemist? Nova lanceert film tegen straatintimidatie en kandidaat-raadslid Denk achter de tralies

Nova (17) wordt dagelijks lastiggevallen door mannen: zo gaat ze de strijd aan met straatintimidatie

Omgebouwde, homo, bitch: scheldwoorden die in grote letters geschreven staan op de ontblote bovenlichamen die in beeld verschijnen. Nova Adelerhof (17) uit Rotterdam lanceert dinsdag haar campagnefilm tegen straatintimidatie waarin ze vier slachtoffers én een dader hun verhaal laat doen.

Kandidaat-raadslid Denk achter de tralies: verdachte in onderzoek naar drugs en witwassen

Een pijnlijke zaak voor Denk: de nummer drie op de kandidatenlijst in Vlaardingen, die zich vorige week vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’ terugtrok, blijkt achter de tralies te zitten vanwege een drugs- en witwaszaak. Toch staat hij gewoon op het stembiljet.

Rotterdammers bieden massaal opvang aan Oekraïners: ‘Hartverwarmend, weet wel waar je aan begint’

De telefoon bij de gemeente Rotterdam staat roodgloeiend. Sinds vandaag kunnen Rotterdammers zich aanmelden voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen en aan die oproep wordt massaal gehoor gegeven. ,,Er wordt extra mankracht ingezet om de telefoon, formulieren en mails te beantwoorden.’’

Waarom Dries en Hennie vertrokken bij Leefbaar: ‘Daar hou ik m’n murf niet over, fuck off’

Ze waren iconen van Leefbaar Rotterdam, maar voelden zich niet meer thuis bij de volkspartij die ze ooit mede opbouwden. Dries Mosch en Hennie van Schaik vertellen over hun overstap naar 50Plus. ,,Leefbaar is een boekhouderspartij geworden.’’

Capelse partij trekt lange neus naar burgemeester en hangt tóch ‘illegale’ verkiezingsborden op

In Capelle aan den IJssel is een flinke rel ontstaan over verkiezingsborden van Capels Bewoners Belang (CBB). De partij van afvallig Leefbaar-politicus Martin van Gent heeft zestig borden opgehangen in de IJsselgemeente, terwijl dat officieel verboden is. Burgemeester Peter Oskam baalt en stelt een ultimatum: ,,Voor middernacht moeten ze weg zijn.’’

GroenLinks-lijsttrekker test positief na verkiezingsdebat, andere lijsttrekkers ingelicht

Lijsttrekker Vera Bik van GroenLinks in Nissewaard is vlak na een verkiezingsdebat in Spijkenisse positief getest op corona. Ze heeft de andere tien aanwezige aanvoerders van de partijen die meedoen aan de verkiezingen ingelicht en is in quarantaine gegaan.

Paul (65) zamelt ieder weekend geld in voor onderhoud eeuwenoude kerk Heinenoord

Ook de Hervormde Kerk Heinenoord heeft het normale leven na corona opgepakt. En dat betekent, sinds afgelopen zaterdag, dat de ‘kringloopdag’ weer in ere is hersteld. Op liefst drie verschillende plekken in het dorp worden ieder weekeinde gebruikte spullen verkocht. Met de opbrengst wordt de eeuwenoude kerk onderhouden.

Buren Marja en Maarten willen oude muziektent terug op vernieuwd Fenacoliusplein

De aanleg van het parkje aan het Fenacoliusplein in Maassluis is in volle gang, maar buurtbewoners Maarten Huisman (40) en Marja den Boer (70) missen één ding in de plannen: de muziektent die tot eind jaren 60 een ontmoetingsplek in het groen bood: ,,We willen een stukje historie terugbrengen.”

Slechtziende Kumar zoekt een maatje om mee naar De Kuip te gaan

Feyenoord is zijn passie. Ondanks dat hij niet in de Rotterdamse regio woont, maar in Zoetermeer, is de 31-jarige Kumar Pepperz een fanatieke supporter. Hij zou dan ook graag een seizoenkaart willen. Maar omdat Kumar zeer slechtziend is, heeft hij dan wel iemand nodig die met hem mee kan.

