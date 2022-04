Gemist? Onderzoek naar moord op Knut zit muurvast en boete van 100.000 euro dreigt voor Meindert

Ruth is drievoudig Nederlands kampioen bodybuil­den (en straks misschien zelfs wel Europa’s beste)

Nesselande heeft een drievoudig Nederlands kampioen in huis: Ruth van Bochove (39). De Rotterdamse bodybuilder verpletterde onlangs opnieuw de concurrentie in Theater aan de Schie in Schiedam en sleepte maar liefst vier prijzen in de wacht. Tijd om op haar lauweren te rusten is er niet, want over twee weken wachten de Europese kampioenschappen in het Spaanse Santa Susanna.

25 april