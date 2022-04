Gemist? Rechercheur kijkt tientallen uren per maand naar kinderporno en man valt in slaap bij inbraak

Bedankt voor die blumen: Piet zet het paasstuk klaar voor de toespraak van de Paus in het Vaticaan

Geen lang weekend voor bloemsierkunstenaar Piet van der Burg, maar keihard werken. Je zal de gepensioneerde zeventiger uit Berkel en Rodenrijs er niet over horen klagen. Sterker nog; hij geniet met volle teugen. Want het Sint-Pietersplein in Rome in de bloemen zetten is niet voor iedereen weggelegd.

15 april