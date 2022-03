Gemist? Rotterdam in actie tegen zwerfvuil en storing Erasmusbrug zorgt voor file

Rotterdam in actie tegen zwerfvuil: ‘Erg hè? Maar er staat ook geen prullenbak’

Zwerfafval. Vraag een Rotterdammer waar hij zich aan ergert en grote kans dat het antwoord ‘de zooi op straat’ is. De gemeente veegt zich het apezuur, maar het is nog niet schoon of we laten de troep weer waaien. Gelukkig is zaterdag de Landelijke Opschoondag. En dat is hoognodig.

Dit is de reden dat de agenten die Willem Engel aanhielden hun gezicht bedekten

Miljoenen Nederlanders hebben inmiddels gezien hoe Willem Engel, verdacht van opruiing, deze week in de boeien werd geslagen. Maar waarom gebeurde dat door agenten met gezichtsbedekking?

Flinke file door storing slagbomen van Erasmusbrug

Niet iedereen kon vrijdagavond rustig aan het weekend beginnen. Een flink aantal automobilisten die vanuit het centrum over de Erasmusbrug naar Zuid probeerde te rijden, stond vrijdagavond in de file. De slagbomen op de brug gingen niet meer omhoog. Inmiddels is de storing weer verholpen.

Taakstraf voor vrouw (25) voor betrokkenheid bij woningverhuur aan criminele types

Vanwege criminele activiteiten in Rotterdamse huurwoningen heeft een 25-jarige vrouw uit Noord-Brabant een taakstraf gekregen. Zij werd ervan verdacht als verhuurbemiddelaar betrokken te zijn bij panden in Rotterdam waar wapens werden opgeslagen en drugs werden geproduceerd.

Echt voor Barendrecht wil ondanks absolute meerderheid niet alleen aan de macht

De partij won 20 van de 29 raadszetels, maar Echt voor Barendrecht wil niet alleen regeren. Dat maakte voorman Lennart van der Linden duidelijk bij een eerste debat over de bijzondere verkiezingsuitslag in Barendrecht.

Opvang Oekraïnse vluchtelingen op rivierschip in Schiedam

De gemeente Schiedam gaat Oekraïners opvangen op een rivierschip, aan de Buitenhavenweg. Eind van deze maand is het schip beschikbaar. Tot die tijd worden de Oekraïnse vluchtelingen opgevangen in een hotel en een B & B. De Oekraïners zullen drie tot zes maanden in Schiedam verblijven, mogelijk langer.

De stemmen zijn geteld, de politieke paringsdans kan van start

De stembiljetten zijn geteld, de voorlopige uitslagen bekend. Na een intensieve campagne richt de lokale politiek zijn blik op de toekomst: welke partijen gaan de komende vier jaar de koers bepalen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis?

Brielle laat vijf bomen op Asylplein staan, bewoners zijn opgelucht

Vijf oude bomen op het Asylplein die de gemeente Brielle wilde kappen blijven toch staan. Het gemeentebestuur legt zich neer bij de uitspraak van de Raad van State.

Bijna tweeduizend huishoudens op Voorne-Putten zonder stroom, storing inmiddels verholpen

Bijna tweeduizend huishoudens en bedrijven in Brielle en omgeving hebben vrijdagmorgen last gehad van een stroomstoring. Inmiddels is het probleem verholpen.

Brandstof wordt duurder, de vraag naar lichtere bedrijfsbussen stijgt, en dat merken ze bij dit bedrijf

De alsmaar stijgende brandstofprijs ontgaat ook ondernemers niet. Ze stappen massaal over op lichtere bedrijfsbussen om zo brandstof te besparen. Dat merkt ook bedrijfswageninrichter van De Zaag uit Numansdorp, die naarstig op zoek is naar monteurs.

Boer strijdt al tien jaar voor parkeerverbod rond zijn landerijen: ‘Ik ben niet te stoppen’

Gerard den Hartigh heet hij. Zijn naam doet bij veel inwoners van Klaaswaal de haren ten berge rijzen: al jarenlang voert hij een kruistocht tegen parkeren op de dijken rond zijn landerijen. De boer zegt wel te moeten. ,,Ik kan er anders niet langs met mijn landbouwmachines.’’

Werk ‘wederopbouwkunstenaar’ Louis van Roode gered van de sloop

Het was zijn laatste kunstwerk. De muurschildering in het voormalige Dijkzigtziekenhuis van kunstenaar Louis van Roode, Zonder Titel uit 1961, heeft een nieuwe plek gekregen. De Doelen ontfermt zich erover.

Hertelling van de stemmen in Capelle aan den IJssel: CDA komt 5 stemmen tekort voor tweede zetel

Er komt een hertelling van alle stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Capelle aan den IJssel. D66 en CDA hebben bij het Centraal Stembureau verzocht om alle 23.119 stemmen opnieuw onder de loep te nemen. Het CDA zit het meest op hete kolen, want die partij komt 5 stemmen tekort voor het veroveren van de laatste restzetel. Dat zou dan betekenen dat Leefbaar Capelle er eentje moet inleveren.

Waarom zij níet gingen stemmen: ‘Ik vind de regering een leugenbende’

Van alle grote steden was de opkomst in Rotterdam verreweg het laagst. Minder dan veertig procent van de stemgerechtigden wist deze raadsverkiezingen de stembus te vinden. Het werpt een donkere schaduw over wat ‘een feest van de democratie’ hoort te zijn.

Politie houdt na achtervolging zeven minderjarigen aan voor mishandeling

De politie heeft donderdagavond in Capelle aan den IJssel na een achtervolging zeven minderjarige verdachten aangehouden vanwege een mishandeling.

Ivo Opstelten aan de slag als verkenner in Vlaardingen: ‘Stad heeft plekje in mijn hart’

Voormalig burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten gaat aan de slag als verkenner in Vlaardingen. Onder zijn leiding wordt gezocht naar de samenstelling van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders (B&W).

