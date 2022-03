Gemist? Woning beschoten in Rotterdam-West en Raymond redde meisje (12) uit handen pedofiel

Serie over opmars Fortuyn van start met bijna miljoen kijkers

De start van de nieuwe NPO-serie Het jaar van Fortuyn is gisteren voortvarend van start gegaan. Naar de eerste aflevering keken 991.000 mensen, goed voor een zesde plek in de top 25 van best bekeken programma’s van de dag van de Stichting KijkOnderzoek.

26 maart