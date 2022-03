Gemist? Zwaargewonde na schietpartij, spookrijders op de snelweg en ongeluk door trouwstoet

Vrouw (35) zwaargewond door schietpartij nadat schutter even daarvoor haar woning binnendringt

Door een schietpartij in een woning aan de Van Vredenburchlaan in Bergschenhoek is vrijdagavond een vrouw (35) zwaargewond geraakt. Binnen was een kind aanwezig, dat in veiligheid is gebracht en niet gewond raakte. Zaterdag omstreeks 16.15 uur meldde de politie een 36-jarige man uit Berkel en Rodenrijs te hebben aangehouden.

Spookrijders veroorzaken ‘levensgevaarlijke situatie’ op door storing gesloten Volkerakbrug (A29)

Spookrijders veroorzaakten zaterdagmiddag op de Volkerakbrug (A29) levensgevaarlijke situaties, aldus Rijkswaterstaat. Door een storing kon verkeer niet richting Rotterdam, waardoor verschillende weggebruikers besloten tegen de stroom in te rijden.

Willem-Alexander: ‘Máxima helpen bij het uitmesten van de stal? Nou, zij komt er vast wel uit’

In het kader van vrijwilligersactie NLdoet gingen koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan de slag op een zorgboerderij in Brielle. De koningin op kaplaarzen in de mest, de vorst met een schoonmaakdoekje.

Senioren dachten rustig oud te worden, maar hun complex werd toneel van geweld: ‘Ik ben doodsbang’

Terreur in de IJsselburgh. Het van oudsher zo geliefde seniorencomplex aan een prachtig parkje wordt geplaagd door drugsoverlast, diefstal en vechtpartijen. ,,Mensen durven hun woning niet meer uit.’’

Trouwstoet veroorzaakt ongeval op de A16; snelweg dicht

De A16 in de richting van Rotterdam is zaterdagmiddag zo’n anderhalf uur dicht geweest. Volgens een woordvoerder van de politie was daar ‘een aantal voertuigen’ op elkaar geklapt en was het ongeluk veroorzaakt door een trouwstoet. Of de auto’s deel uitmaakten van de stoet, kon de woordvoerder niet zeggen.

Doei makelaar! Hallo swoppers! Kopen? Nee, we gaan koophuizen ruilen

Van huis ruilen tijdens je vakantie, velen doen het al jaren. Waarom zou je niet van koophuis kunnen ruilen, dacht Rotterdammer Abel Scholtens. Hij begon HuisSwop.nl, voor iedereen met verhuisplannen maar geen zin in hijgende makelaars. Je schrijft je huis gratis online in, geeft je wensen door en wie weet is er een match. In een paar weken tijd hebben honderd belangstellenden zich aangemeld.

Volledig scherm Bouwvakkers werken op een diepte van min 28 meter aan de Blankenburgverbinding, de nieuwe tunnel tussen Rozenburg en Maassluis. © Peter de Jong Fotografie

Dit is het letterlijke dieptepunt van de Blankenburgtunnel: ‘Achter deze muur zit 30 meter water’

De bouwers aan de Blankenburgverbinding - mét de twee nieuwe tunnels tussen Rozenburg, Maassluis en Vlaardingen - zitten op het laagste punt. Op een diepte van min 28 meter onder het Scheur (het water tussen de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas) wordt driftig gewerkt aan de autoroute die de overvolle ring van Rotterdam moet ontlasten.

Groot Amerikaans marineschip ligt hele weekend aangemeerd in hartje Rotterdam en dit komt het doen

Een groot marineschip ligt sinds zaterdagochtend aan de Holland Amerikakade. Het gaat om het USS The Sullivans, een schip van de Amerikaanse marine dat grote kruisraketten kan afvuren. Het gevaarte ligt het gehele weekend aangemeerd in Rotterdam en vaart maandag weer uit.

Rotterdammer maakt foto van schimmige transactie bij hotel, politie pakt Franse drugskoerier

Als een ware privédetective maakte een Rotterdammer een foto van een schimmige transactie op een parkeerplaats van een Rotterdams hotel. Dankzij zijn tip wist de politie een Franse drugskoerier te pakken. Maar zonder het te beseffen, hielp de tipgever de verdachte ook: ,,Die arrestatie voelde als mijn bevrijding.’’

Lijsttrekker Robert Simons (Leefbaar Rotterdam): ‘Ik laat me niet cancellen, wij buigen voor niemand’

Het AD interviewt de Rotterdamse lijsttrekkers in aanloop naar de verkiezingen. Vandaag: Robert Simons (59) van Leefbaar Rotterdam.

College langs de meetlat van de oppositie: ‘Voor de opvolgers ligt er veel werk’

Drie jaar zetten Lokalen HW, CDA, SGP en ChristenUnie de beleidsmatige toon in de Hoeksche Waard. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen leggen drie opposanten, Arnold de Man (VVD), Mark de Koning (PvdA) en Coen Raijer (D66), het zittende college langs de meetlat.

Waarom bijna niemand in deze wijk stemde: ‘Als je aan het overleven bent, denk je niet aan verkiezingen’

Nog niet eens één op de drie stemgerechtigden van de Rotterdamse wijk Oud-Charlois nam vier jaar geleden de moeite om te gaan stemmen. Wat zegt dat over deze wijk? En zal het komende week anders zijn? ,,Als je van dag tot dag aan het overleven bent, dan ben je niet bezig met verkiezingen.”

Anita en Roderick naar WK sledehondenrijden in Zweden: ‘Geweldig om door sneeuw te trekken’

De Numansdorpse sleehondendrijvers (mushers) Anita van Steijn en Roderick Glastra verruilen de Hollandse klei ’s winters voor een dik pak sneeuw. Samen met hun negentien husky’s vormen ze Team Canis Polaris en doen ze dit weekend mee aan de WK sledehondenrijden in het Zweedse Östersund.

Oude vos Auassar helpt Sparta aan drie gouden punten tegen Go Ahead Eagles

Sparta heeft zaterdag drie hele belangrijke punten gepakt tegen Go Ahead Eagles. Aanvoerder Adil Auassar van de Rotterdamse club zorgde voor de enige treffer.

