Genieten van magisch schouwspel: lichtspektakel Grote Schijn in Kralingse Bos geopend

Kralingse Bos wordt omgetoverd tot magisch schouwspel: ‘Alle zintuigen worden geprikkeld’

Een groot audiovisueel spektakel in een donker bos. Het duurt niet lang meer of het Kralingse Bos wordt omgetoverd tot een magisch lichtschouwspel voor duizenden bezoekers. Over een week gaat het evenement ‘De Grote Schijn’ van start. Het is de derde keer dat de bijzondere avondwandeling in Rotterdam plaatsvindt.

12 oktober