Geparkeerde auto gaat in vlammen op in Rotterdam

Rotterdam­mer Japie Spido (82) viel voor de verkeerde in SBS-show: ‘Ze is een theatrale tuttebel’

Je mag 'm inmiddels een tv-show-hopper noemen, de 82-jarige Jaap Hoogerhout - alias Japie Spido - uit Rotterdam. Want na wervelende optredens in onder andere The X Factor en All Together Now gooide hij zaterdagavond z'n charmes in de strijd bij het SBS-programma Liedje op het Eerste Gezicht. Mét succes: zijn hartverwarmende vertolking van de Frankie Valli-hit Can't Take My Eyes Off You leidde rechtstreeks naar een geldprijs van 2500 euro.

4 december