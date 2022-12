Gepensioneerde oogarts Tjeerd de Faber vreest voor onrustige jaarwisseling en gaat toch aan het werk

Vorig jaar had de laatste jaarwisseling moeten zijn waarin hij aan het werk was, maar toch staat oogarts Tjeerd de Faber dit jaar weer op de spoedeisende hulp van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hij vreest dat er geen sprake zal zijn van een rustig oud en nieuw: ,,Ik denk dat we straks weer terug bij af zijn.’’

U ging toch met pensioen? Waarom heeft u toch besloten door te gaan?

,,Ik had gehoopt dat het niet nodig was geweest en dat ik de deur van de spoedeisende hulp achter me dicht kon trekken. Het is helaas dit jaar niet gekomen tot een landelijk vuurwerkverbod. Dan wil ik in de nieuwjaarsnacht ook op ground zero zijn en dat is voor mij Het Oogziekenhuis Rotterdam. Ik kan daar nog erg nuttig zijn.’’

De afgelopen twee jaar verliep de jaarwisseling rustig. Waarom zijn uw verwachtingen voor dit jaar anders?

,,Vorig jaar hebben we niemand hoeven opereren, het jaar daarvoor ook niet. Dat hadden we al decennia niet gezien. Dit jaar mag weer alles, behalve in twaalf gemeenten met een plaatselijk verbod. Dat vind ik een goede zaak, maar ik denk dat er met name in de ‘gedooggemeenten‘ ongevallen gaan plaatsvinden met de bekende letsels die we kennen van voor corona. Ik denk dat we straks weer terug bij af zijn.’’

Denkt u dat het afsteekverbod in Rotterdam en Schiedam minder slachtoffers oplevert?

,,Dat is afwachten. Rotterdam zelf heeft weliswaar een afsteekverbod, maar het vuurwerk mag nog wel verkocht worden. Je mag het alleen niet binnen de gemeentegrenzen afsteken. Als je naar Capelle gaat, mag je je gang gaan. Achteraf zullen we de gemeenten met verboden vergelijken met die zonder.’’

Worden ongelukken niet vooral door illegaal vuurwerk veroorzaakt?

,,In het verleden zorgde juist vooral legaal vuurwerk voor oogletsels. Ook dat kan ondeugdelijk zijn. Het kan te vroeg ontploffen, of juist te laat. Je weet verder nooit wat er tussen de mazen van de wet doorslipt aan vuurwerk dat veilig lijkt, maar dat niet is. Écht veilig vuurwerk bestaat niet en vuurwerk in de handen van leken is vragen om problemen. Dat heb ik in 25 jaar wel geleerd.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.