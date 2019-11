Gerard Cox op het podium: Mensen aan het lachen maken, is het moeilijkste wat er is

In de wervende pr-teksten luidt het dat het Gerard Cox’ eerste solocabaretvoorstelling is. Dat klopt niet helemaal, zegt de man die tientallen jaren geleden zijn Rotterdamse geboortegrond verliet en naar de Hoeksche Waard verhuisde. ,,Eigenlijk deed ik dat in het allereerste begin ook. Samen met een pianist, net als nu. Dik 55 jaar geleden in de kelder van restaurant De Prinsenvloot in Delft.’’