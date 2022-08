Gerda was met haar bril en beugel het ideale pispaaltje op deze school: ‘Toch een plezierige tijd gehad’

En dat waren nogal wat Rotterdamse jongeren-van-toen, getuige de enorme trits vooral lijvige epistels die ons mailboxje binnen glipte. Met fier voorop Gerda Vogelzang, die een mailtje tsjilpt vanuit het wél overdadig van bomen en bosschages voorziene Poortugaal. ,,Dit lijkt me de lagere school en ULO in de Ploegstraat in Rotterdam-Zuid’’, zo start ze haar schrijven. ,,Maar ik kan me vergissen, want er waren meer van dit soort schoolcomplexen die er ongeveer hetzelfde uitzagen.’’