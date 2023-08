Aziatische tijgermug duikt op in regio Rotterdam: ‘Probeer de mug te vangen of dood te slaan’

De Aziatische tijgermug is opgedoken in de regio Rotterdam-Rijnmond. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestrijdt de exotische mug om te voorkomen dat het beest zich in Nederland gaat vestigen. Mensen kunnen daarbij zelf een handje helpen: ,,Denk je dat je een tijgermug hebt gezien? Probeer de mug te vangen of dood te slaan.’’