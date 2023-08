Rotterdam van Toen Verzamel­plaats voor jongeren en culturele spil van het Tuindorp: ‘Neem je bed mee, je bent daar toch altijd!’

Balletles, huishoudonderwijs, sportwedstrijden, concerten, je kan het zo gek niet bedenken of het heeft in het Zuider Volkshuis plaatsgevonden. Ook toen de naam in 1959 veranderde in De Brink bleef het markante pand met het torentje een sociale magneet die het Rotterdamse tuindorp Vreewijk bij elkaar hield én mee op pad nam.