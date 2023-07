Waarom een sluis midden in de Nieuwe Waterweg een eind kan maken aan droge akkers

Langere periodes zonder neerslag teisteren de westerse wereld steeds vaker. Met droge akkers en rivierbeddingen tot gevolg. Daar valt in de regio Rotterdam iets aan te doen, al is de ingreep wel rigoureus: maak een sluizencomplex in de Nieuwe Waterweg bespreekbaar, zodat niet onnodig zoet water verloren gaat.