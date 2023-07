Rotterdam­se gemeente­raad bedroefd om explosie­golf: ‘Jongeren worden voor het karretje gespannen’

De aanhoudende geweldsgolf in Rotterdam wordt door de partijen in de gemeenteraad met lede ogen aangezien. Tot nu toe vonden er al ruim honderd explosies en schietpartijen plaats, meer dan in de vorige twee jaar gecombineerd. ,,We moeten proberen de zwijgcultuur te doorbreken’’, aldus fractievoorzitter Ingrid Coenradie van Leefbaar Rotterdam.