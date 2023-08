Kat Lola op straat gedumpt in reismandje met briefje

In Hoogvliet is maandag een kat, nog in haar reismandje, op straat gedumpt. Onder het mandje lag een brief waarop stond: ,,Ik ben Lola. Ik zoek een baasje.” Op dit moment bevindt de kat zich in het dierenopvangcentrum in Spijkenisse en maakt het naar omstandigheden goed.