Van dwarslae­sie tot de beste van Europa? Rotterdam­mer Camilo droomt van succes in Ahoy

Rolstoelbasketballer Camilo van Trijp staat met het Nederlandse team in Ahoy om de Europese titel te verdedigen. Oranje heeft de eerste drie wedstrijden gewonnen en zit op koers, al moest Camilo voor de wedstrijd tegen Spanje plots naar huis. Het is nog de vraag of hij in het toernooi blijft.