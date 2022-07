Gerko Brink organiseert wedstrijd tussen ex-gedetineerden en ex-profvoetballers: ‘Ze voelen zich trots’

Waarom zitten er ex-gedetineerden in het team?

,,Ze deden mee aan het project ‘Werk via Sport’ van de Dienst Justitiële Inrichtingen die verantwoordelijk is voor de gevangenissen. Dat draait nu zeven jaar. Al 156 gedetineerden vonden zo een baan: de beste manier om recidive te voorkomen.”

Hoe werkt het project?

,,In gevangenissen in heel Nederland, waaronder de PI in Dordrecht, trainen mensen van professionele voetbalclubs acht weken lang twee keer per week een team van gedetineerden. De negende week spelen ze tegen een team van werkgevers: contacten van de club via hun businessclub, zoals uitzendbedrijven. Na de confrontatie op het veld is er vaak minder weerstand om de ex-gedetineerden aan te nemen.”